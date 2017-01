CSDD Rēzeknes nodaļa piedāvā bezmaksas drošas ziemas braukšanas konsultācijas

Jaunumi Sabiedrība | 16. janvāris 2017 | 16:21

No 19.janvāra CSDD Rēzeknes nodaļa sadarbībā ar Rēzeknes novada domi Ančupānu kartodromā piedāvās bezmaksas drošas ziemas braukšanas konsultācijas. Tā reģionos tiek turpinātas Rīgā, Biķernieku trasē uzsāktās autovadītāju apmācības.

Drošas braukšanas speciālisti nodarbību dalībniekiem skaidro drošas braukšanas pamatprincipus, stāsta par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā censties izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem tiek sniegti skaidrojumi par auto riepu stāvokli, to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanas stilam.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst.14.00-17.00. Nodarbības ilgums: viena stunda. Konsultācijām Rēzeknē var pieteikties, zvanot pa tālruni 26595642.

Nodarbībā drīkst piedalīties jebkurš autovadītājs ar savu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ziemas riepām, kuram ir derīga tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Vēlams uz nodarbību ierasties ērtos, braukšanai atbilstošos apavos un ērtā, siltā apģērbā.

