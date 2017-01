Uzņēmums “DzKSU” veic tekošos darbus un gatavojas jaunajai būvdarbu sezonai

Jaunumi Sabiedrība | 12. janvāris 2017 | 13:23

Ziemas periodā būvniecības nozarē ir mierīgs laiks, tomēr darbi netiek pārtraukti. Ja laika apstākļi neļauj strādāt ārā, tad iekšdarbu veikšanai nekas netraucē. Arī Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums (DzKSU) veic tekošos darbus.

Sali darbu apjomu ir palielinājuši. Jau ir fiksēti 11 ūdensvada sasalšanas gadījumi. Tie pārsvarā ir nelielās mājas un ar krāsns apkuri. Apkalpojošā uzņēmuma speciālisti operatīvi reaģē un atsilda caurules dažu stundu laikā.

No 1. janvāra uzņēmums DzKSU uzsāka kāpņu telpu uzkopšanu vēl trijās daudzdzīvokļu mājās. Tādu lēmumu pieņēma paši māju iedzīvotāji. Šobrīd DzKSU uzkopj kāpņu telpas 53 mājās. Atkarībā no dažādiem parametriem, uzkopšanas izmaksas sastāda no 3,5 līdz 5 eirocentiem par kvadrātmetru.

No pagājušā gada septembra valsts aģentūra Altum pieņem māju siltināšanas projektus. Tieši šī aģentūra nodrošina finansējumu no ES jaunās programmas. No Daugavpils aģentūra saņēmusi divus iesniegumus no mājām, kuras apkalpo DzKSU. Izstrādes stadijā ir vēl tīs māju siltināšanas projekti.

DzKSU speciālisti gatavojas iepirkumu procedūru veikšanai, lai jaunajā sezonā varētu uzsāk remontus un būvdarbus.

