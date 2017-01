Aizturēts meklēšanā esošs Krievijas pilsonis

Zivis

19. februāris

- 20. marts

Dzīve gādās par to, lai tev nebūtu garlaicīgi. Iespējams, nāksies koriģēt jau gatavu plānu, mainīt dienas kārtību vai pat atteikties no kādas sadarbības. Ceturtdien esi piesardzīgs, nepiekrīti pirmajam piedāvājumam, kas tiek izteikts, un nav svarīgi vai tas attiecas uz darbu vai privāto dzīves pusi. Centies izvairīties no gaļas ēdienu lietošanas uzturā. Tev patiks kontaktēties ar pretējā dzimuma pārstāvjiem. Sarunās ar bērniem izvairies no paaugstinātiem toņiem.