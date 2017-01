Ceļo ES aktualitātēm pa pēdām

Jaunumi Latvija | 10. janvāris 2017 | 15:29

Žaneta Moiseja Žaneta Moiseja

Krāslavas novada centrālā bibliotēka ir saņēmusi Eiropas Savienības informācijas punkta (ESIP) Latvijā atbalstu pasākuma „Latvija Eiropas Savienībā” organizēšanai.

Šim pasākumam tika pieteikta Krāslavas Valsts ģimnāzijas (KVĢ) 11. d klases spēle „Eiropols - Eiropas Savienības aktualitātēm pa pēdām”. Pateicoties KNCB un KVĢ veiksmīgai sadarbībai un vienotai idejai sabiedrības izglītošanai un saliedēšanai, šī spēle apvieno erudītus Krāslavas novada bibliotēkās.

Pasākums startēja Krāslavas novada Robežnieku pagasta tautas bibliotēkā 2016. gada 27. decembrī. Ziemas brīvlaiks ir tas laiks, kad bērni atbrauc pie vecvecākiem, studenti apciemo vecākus mājās, savukārt bibliotēkas pulcē visus lietderīgam laika pavadīšanas brīdim. Robežnieku bibliotēkā pasākums „Ceļo Eiropas Savienības aktualitātēm pa pēdām!” pulcēja interesentus un aktīvistus gan no Krāslavas novada, gan no Daugavpils, gan no Rīgas. Kopā uz spēli ieradās 25 cilvēki, kuru vecums bija no 8 līdz 57 gadiem. Visaktīvākie, protams, bija spēles dalībnieki, viņi sadalījās 4 komandās - skolēni, studenti, skolotāji, bibliotekāri. Spēlētāji uzrādīja labas zināšanas par Eiropas Savienību.

1. komandā startēja Marina Ignatjeva (Robežnieku pamatskolas skolotāja) un Edīte Kuzmiča (Daugavpils Universitātes studente), kuras izcīnīja 1. vietu.

2. komandā apvienojās Antra Kalviša (Robežnieku pamatskolas skolotāja) un Kristīne Buko (Rīgas Tehniskās universitātes studente), kuras ierindojās 2. vietā. 3. komanda bija dalībniekiem bagātākā - Jānis Locs (Daugavpils 13. skolas skolēns), Indris Ivanovs (Robežnieku pamatskolas skolēns), Rita Kovalevska (Robežnieku bibliotekāre) - un izcīnīja 3. vietu. 4. komandā startēja Oskars Jeromenoks (Robežnieku pamatskolas skolēns) un Guntis Jeromenoks (Daugavpils Universitātes students), kas ieguva 4. vietu.

Spēlētāju atziņas par spēli ir visnotaļ pozitīvas: „Spēle bija interesanta; lieliski atpūtos un labi pavadīju laiku bibliotēkā; aizraujoša spēle; nākotnē es kļūšu deputāts!”

Pasākumu atbalstīja ESIP, KNCB, savukārt Krāslavas Valsts ģimnāzija nodrošināja transportu šim pasākumam, par ko liels paldies.

kraslavasvestis.lv