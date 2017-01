Zemnieku vakara tirdziņš noslēdza kārtējo sezonu

Jaunumi Latvija | 10. janvāris 2017 | 14:36

daugavpilsnovads.lv

Sezonas laikā zemnieku ražotās produkcijas vakara tirdziņā piedalījušies 26 tirgotāji. Mazāka aktivitāte šosezon ir bijusi no Ilūkstes novada puses, taču palielinājies un dažādojies piedāvāto preču sortiments. Pagājušajā gadā aktīvi tirgojās arī Daugavpils novada mājražotāji – tika pārdots gan siers, īsu periodu arī gaļa.

Attīstības nodaļas projektu koordinators Jāzeps Krukovskis preses konferencē pastāstīja, ka nākamsezon, pateicoties apstiprinātajam biedrības “Daugavpils novada uzņēmēju konsultatīvā padome” projektam, mājražotājiem būs lielāka iespēja tirgot savu produkciju, izpildot PVD noteiktās prasības. Līdz ar to palielināsies tirdziņā piedāvāto preču diapazons un tas darbosies kā atbalsta instruments plašākam uzņēmēju lokam.

Tā kā pērnā gada decembris bija diezgan silts, daži no zemniekiem vēl tirgoja savu produkciju līdz pat Ziemassvētkiem. Atkarībā no tā, cik silts būs šī gada pavasaris, tirdziņš savu sezonu uzsāks maijā vai jūnijā.

No preses pārstāvjiem izskanēja jautājums, vai nākamajā sezonā netiek plānota tirdziņa darbība citā vietā. Tas saistīts ar to, ka pēc pircēju domām produkti tiek bojāti ar izplūdes gāzēm no blakus braucošajām mašīnām.

Novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika uzsvēra, ka tirgošanās notiek otrpus ceļam, ar skatu uz dzīvojamām mājām, un tam nevajadzētu traucēt. Pie tam, tirgošanās laika posms ir ļoti neliels. “Nav jēgas tirdziņu pārcelt vietā, kur pircējiem nebūs piedāvāta autostāvvieta. Mūsuprāt, šī vieta ir diezgan pieprasīta no pircēju puses un visi ir apmierināti, neesmu dzirdējusi nevienu pretenziju”, tā V. Kezika.

