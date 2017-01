Daugavpilī noslēdzies ziemas kauss ātrajā šahā un blicā

Jaunumi Sports | 9. janvāris 2017 | 18:12

Šis pirmoreiz rīkotais divu dienu turnīrs notika 7. un 8. janvārī Daugavpils Universitātes Dienesta viesnīcas lasītavas telpās. Pirmajā dienā tika izspēlēts rapids ar laika kontroli 12 min. + 5 sek. pēc Šveices sistēmas, 9 kārtās. Neskatoties uz aukstiem laika apstākļiem, dalībnieku skaits bija diezgan liels, kopā četrdesmit. Bez šahistiem no Latvijas pilsētām, bija ieradušies viesi no Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas.

Turnīrs noritēja ļoti sīvā cīņā. Bieži līderiem mainoties, šajā izturības maratonā par uzvarētāju diezgan negaidīti kļuva daugavpilietis meistarkandidāts Deniss Dunaveckis, kurš ieguva 7,5 punktus. Par puspunktu atpalika nacionālais meistars Dmitrijs Tokranovs (Rīga), bet trešais ar 6,5 punktiem bija FIDE meistars Matīss Mustaps (Rīga), kurš pēc papildrādītājiem apsteidza rēzeknieti nacionālo meistaru Oļģertu Indričānu. Tālāk ierindojās starptautiskais meistars no Rīgas Rolands Bērziņš, bet sešnieku noslēdza jēkabpilietis Nikolajs Krilovs, abiem pa 6 punktiem. Labāko rezultātu dāmu konkurencē uzrādīja starptautiskā meistare Natālija Poļakova no Pleskavas (Krievija) - 5,5 punkti, bet seniors - Vladimirs Novokščonovs (Daugavpils) ar 4 punktiem. Tika apbalvots arī labākais jaunietis līdz 18 gadiem un turnīra jaunākā dalībniece. Balvas saņēma attiecīgi meistarkandidāts Aleksandrs Jazdanovs (Rīga) - 5,5 punkti un Agne Mickunaite no Ukmerges ( Lietuva).

Nākamajā dienā uz ātrspēles turnīru bija pulcējušies vairs tikai trīsdesmit dalībnieku. Arī tika izspēlētas 9 kārtas, ar laika kontroli 5 min. + 3 sek., pēc Šveices sistēmas. Šoreiz cīņa bija ne mazāk saspringta. Pirmo vietu ieguva meistarkandidāts no Pleskavas Grigorijs Šarankovs ar 7,5 punktiem. Otrais ar 7 punktiem bija Oļģerts Indričāns, bet trešais Matīss Mustaps – 6,5 punkti. Ceturto un piekto vietu ieņēma Rolands Bērziņš un meistarkandidāts Uldis Melderis ( Pļaviņas), abiem pa 6 punktiem. Nemainīgi, tāpat kā rapidā, labākos rezultātus dāmu konkurencē un jauniešiem uzrādīja Natālija Poļakova (5,5 punkti) un Aleksandrs Jazdanovs (5 punkti), toties senioriem balvu ieguva meistarkandidāts Nikolajs Škonda no Daugavpils ar 5 punktiem. Turnīra jaunākā dalībnieka balvu saņēma viesis no Minskas Ivans Kuļeba. Sīkāk rezultātus var apskatīt www.chess-results.com.

Biedrība DAUGAVA CHESS izsaka pateicību Daugavpils Universitātei , kā arī mūsu draugiem no Rēzeknes un Ukmerges, kuri mūs atbalstīja turnīra organizēšanā.

