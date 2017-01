Darbu sāk Rēzeknes slidotava

Jaunumi Latvija | 9. janvāris 2017 | 19:37

Ar prieku ziņojam, ka jau otrdien, 10. janvārī, plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas publiskajā slidotavā tiks atklāta slidošanas sezona un no 10. līdz pat 15. janvārim ieeja slidotavā būs bez maksas. Ņemot vērā, ka tuvākās laika prognozes atbilst ziemas sezonai, ceram, ka slidošanas priekus šoziem paspēs izbaudīt katrs interesents.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde, šonedēļ tiks iekasēta tikai maksa par slidu nomu (0,70 eiro/stundā) un par slidu asināšanu (1,42 eiro/pāris).

Slidotavas darbības laiks no 10. līdz 15.janvārim ir sekojošs:

10. janvārī – no plkst. 12.00 līdz 22.00,

11., 12. un 13. janvārī – no plkst. 14.00 līdz 17.30 un no plkst. 20.00 līdz 22.00,

14. un 15. janvārī – no plkst. 12.30 līdz 22.00.

Sestdien, 14. janvārī no plkst. 13.00 līdz 15.00 Pasaules Sniega diena ietvaros visi aicināti uz jautrām stafetēm slidotavā.

Savukārt 11., 12. un 13. janvārī no plkst. 18.00 līdz 20.00 un 14. un 15. janvārī no plkst. 10.00 līdz 12.00 slidotava būs atvēlēta biedrībai „ASILA” hokeja spēlēšanai.

Par turpmāko slidotavas darba laiku ziņosim papildus, vien jāpiebilst, ka slidotavas darba laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem. Ja gaisa temperatūra pakāpsies virs 00 C, publiskā slidotava nedarbosies.

