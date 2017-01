Rēzeknē izskanēs Perta, Rahmaņinova un Šnitkes skaņdarbi

Jaunumi Latvija | 6. janvāris 2017 | 18:05

2017. gads Latgales vēstniecībā GORS sāksies ar tradicionālo pareizticīgo Ziemassvētku koncertu 7. janvārī plkst. 18.00, kur īpašā svētku programmā “Magnificat” pasaulslavenā igauņu komponista Arvo Perta un krievu komponistu Sergeja Rahmaņinova, Alfrēda Šnitkes skaņdarbus izdziedās divu “Grammy” balvu ieguvējs Igaunijas Filharmonijas kamerkoris.

Igaunijas Filharmonijas kamerkoris ir viens no pazīstamākajiem profesionālajiem igauņu mūzikas kolektīviem pasaulē. 1981. gadā kamerkori izveidoja plaši pazīstams un pieprasīts diriģents Tenu Kaljuste (Tõnu Kaljuste). Sākot ar 2014./2015. gada sezonu, kolektīva galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs ir latviešu diriģents Kaspars Putniņš, kurš ir arī Latvijas Radio kora diriģents. Igaunijas Filharmonijas kamerkoris ir sadarbojies ar daudziem izciliem diriģentiem, tādiem kā Klaudio Abado, Helmuts Rillings, Ēriks Ēriksons u.c., kā arī piedalījās daudzos pasaulē zināmos festivālos, piemēram, "BBC Proms", Zalcburgas "Mozartwoche" u.c. Līdz ar koncertdarbību kamerkoris regulāri veic arī disku ierakstus, no kuriem daudzi saņēma prestižus apbalvojumus, tai skaitā divas Grammy balvas – par disku "Arvo Pärt. Da Pacem" un "Arvo Pärt. Adam’s Lament". Igaunijas Filharmonijas kamerkora repertuārs iekļauj ļoti dažādus un citreiz pilnībā atšķirīgus skaņdarbus, sākot no gregoriāņu dziedājumiem un beidzot ar 21. gadsimta mūziku. Jau ilgu laiku īpašu vietu kora repertuārā ieņem igauņu komponistu skaņdarbi, kuriem līdzās šajā svētku reizē koncertā “Magnificat” skanēs arī krievu komponistu sacerējumi.

Koncerta programmā izskanēs Sergeja Rahmaņinova "V molitvah neusipajušuju Bogorodicu", fragmenti no Alfrēda Šnitkes sacerējuma "Grēksūdzes psalmi", fragmenti no Sergeja Rahmaņinova "Svētā Jāņa Zeltamutes Dievišķā liturģijas" un Arvo Perta skaņdarbi "Solfeggio", "Summa", "Magnificat", "The Woman With Alabaster Box", "Nunc dimittis" un "Dopo la vittoria".

Biļetes uz koncertu nopērkamas Latgales vēstniecība GORS un “Biļešu Paradīze” kasēs, biļešu cena no 5,00 līdz 12,00 €. Plašāka informācija: http://latgalesgors.lv

