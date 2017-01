Mācību iestāžu apmeklēšana sala laikā

Jaunumi Sabiedrība | 5. janvāris 2017 | 14:22

Beidzot ir klāt jau vismaz mēnesi gaidītā ziema, un arī termometra stabiņš aiz loga noslīdējis krietni zem nulles atzīmes. Kā ziņo meteorologi, aukstais laiks turpināsies, tāpēc Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde atgādina par skolēnu drošības un veselības veicināšanas pasākumiem ziemā.

Pаmatojoties uz MK noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm", ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20°C, izglītības iestādi drīkst neapmeklēt izglītojamie vecumā līdz 12 gadiem (1.-5.klašu skolēni), savukārt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25°C, mācību iestādi drīkst neapmeklēt arī skolēni vecumā no 13 gadiem (no 6.klases). Sala dēļ skolēnu kavētās stundas ir attaisnojamas. Ja skolēni tomēr ir ieradušies izglītības iestādē, viņiem mācību nodarbības tiek nodrošinātas, skolotājam izvēloties atbilstošas mācību darba organizācijas formas. Mācību iestādes strādā jebkādos laika apstākļos, un izglītības darbiniekiem sals nevar būt par iemeslu, lai neierastos darbā. Ja tiek pieņemts lēmums par mācību procesa pārtraukšanu, pašvaldība vai cits izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs lemt par mācību gada pagarinājumu. Jebkurā situācijā galvenais ir bērnu drošība un veselība

Vecākiem būtu jānovērtē situācija un jāizlemj, vai bērns apmeklēs mācību iestādi, izvērtējot, cik ilgi bērnam jāpavada ceļā uz skolu un no tās, vai nebūs jāstāv sabiedriskā transporta pieturvietā. Vecākiem ieteicams pievērst uzmanību arī bērna apģērbam sala laikā.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10°C.

Tomēr ziemas laikapstākļi un sals nav iemesls, lai bērns uzturētos tikai un vienīgi telpās. Ziemā ir iespējams svaigā gaisā slēpot un slidot, celt sniegavīrus un braukt ar ragaviņām, spēlēt vai pastaigāties mežā, un tas sagādās prieku gan bērnam, gan vecākiem.

