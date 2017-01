Latgalē notika divas avārijās

Jaunumi Notikumi | 5. janvāris 2017 | 10:48

novostimira.com novostimira.com

Vakar, 4 janvārī, valstī reģistrēts 161 ceļu satiksmes negadījums, kuros cietuši 26 cilvēki. Ceļu satiksmes jomā sastādīti 425 administratīvo pārkāpumu protokoli, tajā skaitā 52 par ātruma pārsniegšanu, divi par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā un trīs par agresīvu braukšanu, ziņo Valsts policija.

VP Latgales RP Preiļu iecirknis 04/01/2017 plkst.07:00 Līvānu nov., Jersikas pag., Āriņos, a/c A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Paternieki) 188.km, 1960.gadā dzimis vīrietis, vadot a/m Opel Vectra Caravan, sadūrās ar a/m Scania, kuru vadīja 1961.gadā dzimis vīrietis. CSNg cieta a/m Opel vadītājs, kurš ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē.

VP Latgales RP KārtPB PPN SUR 04/01/2017 plkst.10:35 Daugavpils nov., Maļinovas pag., Mazajos Kokinos,1981.gadā dzimusi sieviete, vadot a/m Renault Megane, sadūrās ar pretī braucošu a/m Nissan X-Trail, kuru vadīja 1940.gadā dzimis vīrietis. Medicīnas iestādē ar gūtajām traumām nogādāta a/m Nissan pasažiere un a/m Renault Megane vadītāja.

D-fakti.lv