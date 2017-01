Norisinājās gada noslēguma pasākums Naujenes jaunatnes un sporta centrā

Jaunumi Latvija | 4. janvāris 2017 | 12:39

28. decembrī Naujenes jaunatnes un sporta centrā norisinājās Gada noslēguma pasākums, kura ietvaros tika sveikti Naujenes jaunatnes spartakiādes čempioni un aktīvākie pagasta jaunieši. Pasākums pulcēja jauniešus no Naujenes pagasta lielākiem un mazākiem pagasta ciemiem, kā arī viesus no Maļinovas un Medumu pagastiem.

Gada noslēdzošo Naujenes pagasta jaunatnes pasākumu svinīgi atklāja Daugavpils novada jaunatnes speciāliste Santa Matisāne un jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča, kuras apsveica jauniešus ar lieliskajiem panākumiem Daugavpils novada jaunatnes pasākumos – pirmo vietu Daugavpils novada salidojumā, kā arī uzvaru ceturtajā Daugavpils novada intelektuālajā spēlē, kas nozīmē, ka nākošajā gadā pirmā spēle notiks pie mums, Naujenes pagastā.

Pasākuma ietvaros atskatījāmies ne tikai uz panākumiem Daugavpils novada mērogā, bet arī uz paveikto tepat, Naujenes pagastā. Šogad Naujenes jaunatnes un sporta centrs organizēja vairākus desmitus pasākumu jauniešiem, īstenoja divus projektus un ieguva septiņas godalgas Daugavpils novada un kaimiņpagastu pasākumos.

Lai gūtu papildus motivāciju vēl lielākiem panākumiem nākošajā gadā, pasākuma ietvaros jaunieši tika iepazīstināti ar 2017. gada pasākumu plānu, kā arī vairāku aktivitāšu laikā varēja tuvāk iepazīt viens otru un attīstīt prasmi strādāt komandā un atraktīvi prezentēt sava darba rezultātus.

Par vienu no centrālajiem Naujenes pagasta jaunatnes pasākumiem 2016. gadā kļuva Naujenes pagasta spartakiāde. Gada garumā jaunieši no četriem lielākajiem Naujenes pagasta ciematiem sacentās florbolā, futbolā, orientēšanās sportā, novusā un galda tenisā, cīnoties par sportiskākā ciemata titulu. Kopvērtējumā ceturtajā vietā ierindojās Kraujas jaunieši, trešo un otro vietu dala jaunieši no Vecstropiem un Locikiem, savukārt par uzvarētājiem kļuva Naujenes ciema pārstāvji, kas uzrādīja cienījamus rezultātus katrā no spartakiādes posmiem.

Pasākuma izskaņā suminājām spartakiādes uzvarētājus un Naujenes pagasta vārdā izteicām pateicību aktīvākajiem jauniešiem: Anastasijai Kostjukevičai, Vladlenam Kokinam, Rodrigo Skalderam, Aleksandram Paškevičam, Ērikam Bogdanam, Romānam Atrahimovičam, Nikitam Trofimovam, Laurai Grigorjevai, Vitai Kuzmickai, Anastasijai Priekulei, Baibai Svokai un Alīnai Lazuko.

