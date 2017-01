Daugavpils ielas kops intensīvā režīmā

Jaunumi Sabiedrība | 3. janvāris 2017 | 13:41

Sakarā ar to, ka naktī no 3. janvāra uz 4. janvāri Daugavpilī sagaidāms stiprs sniegputenis informējam, ka pašvaldības sanitārās tīrības uzturētājs A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” veiks ceļu un trotuāru uzkopšanu intensīvā režīmā.

Kā pirmie no sniega tiks attīrīti tie ceļi, pa kuriem kursē sabiedriskais transports, kā arī maģistrālie autoceļi, pastiprināta uzmanība tiks pievērsta arī gājēju ietvēm un sabiedriskā transporta pieturām. Tā kā sniegputeņa ilgums tiek paredzēts ne mazāks kā 15-17 stundas, tikai pēc sniegputeņa beigām veiks pilnīgu otrkārtējo u.c. mazākas nozīmes ceļu attīrīšanu, tāpēc lūgums pilsētas iedzīvotājiem būt iecietīgiem un saprotošiem.

Papildus informējam, ka sakarā ar intensīvu sniega krišanu autotransporta kustība uz ceļiem var būt apgrūtināta, tāpēc iespēju robežās lūgums izmantot sabiedrisko transportu, lai samazinātu autotransporta kustības intensitāti pilsētas ielās.

daugavpils.lv