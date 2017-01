Daugavpils teātrī būs izmaiņas janvāra un februāra repertuārā

Jaunumi Kultūra | 2. janvāris 2017 | 15:29

Vēlamies pievērst savu skatītāju uzmanību sekojošām izmaiņām, kas veiktas Daugavpils teātra janvāra un februāra repertuārā.

Izrāde „Parunāsim?” tiek pārcelta no 6. janvāra uz 7. janvāri. Skatītājiem, kuri jau ir iegādājušies biļetes uz šo izrādi, tiek piedāvāta iespēja apmeklēt to jaunajā datumā, bet nopirktās biļetes obligāti jāapmaina pret jaunām Daugavpils teātra kasē! Jāatzīmē, ka izrāde „Parunāsim?” pārceļas un no Eksperimentālās skatuves uz Lielo zāli.

20. janvārī izrādes „Baismīgās mājsaimnieces” vietā notiks izrāde „Melu detektors”. Biļetes, kas ir nopirktas uz izrādi „Baismīgās mājsaimnieces”, būs derīgas arī izrādei „Melu detektors”.

Izrāde „Tuvība” tiek pārcelta no 29. janvāra uz 3. februāri. Biļetes, kas jau ir nopirktas, būs derīgas arī 3. februārī, un tās nav jāapmaina.

Izrāde „Mistera Ikss noslēpums” ir pārcelta no 3. februāra uz 9. februāri. Nopirktās biļetes būs derīgas arī 9. februārī, un tās nav jāapmaina.

Tāpat skatītājiem ir iespēja apmainīt pārcelto izrāžu biļetes uz jebkuru citu janvāra vai februāra izrādes biļeti neatkarīgi no tās cenas.

Ja skatītājiem nebūs vēlmes apmainīt iegādātās biļetes, naudu var saņemt, nododot biļetes Daugavpils teātra vai jebkurā citā "Biļešu paradīzes" kasē. Tiem skatītājiem, kuri biļetes iegādājās internetā, nauda tiks automātiski atmaksāta kontā.

Teātris atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Jaunais izrāžu norises laiks:

· „Parunāsim?” – 7. janvārī plkst. 17.00 (Lielā zāle);

· „Melu detektors” – 20. janvārī plkst. 18.30 (izrādes maiņa);

· „Tuvība” – 3. februārī plkst. 18.30;

· „Mistera Ikss noslēpums” – 9. februārī plkst. 19.00.

