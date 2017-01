Rēzeknē būs iespēja apgūt baltkrievu valodu

Jaunumi Latvija | 2. janvāris 2017 | 10:49

A.Kuzmina A.Kuzmina

Dažas dienas pirms Jaunā gada, 29. decembrī, Rēzeknes 3. vidusskola iepriecināja ar kārtējiem patīkamajiem jaunumiem – baltkrievu kabineta atklāšanu. Kā teica skolas direktore Lidija Ostapceva, “šodien pieliekam punktu kabineta izveides procesam”.

Jau gandrīz desmit gadus mūsu pilsētā aktīvi darbojas baltkrievu biedrība Rēzeknes 3. vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājas Ludmilas Stecas vadībā, un jau pieci gadi pagājuši kopš ir izveidots baltkrievu ansamblis “Suzorje”, kurš ļoti ātri ir kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu visos mūsu pilsētas daudznacionālajos pasākumos. Kā saka, strauji ienāca un ilgi palika. Bet tagad jau otro gadu kā brīnišķīgs radošais atbalsts ansamblim “Suzorje” ir radies un aktīvi darbojas jauniešu ansamblis “Praļeski”.

Tomēr šodienas galvenā tēma ir kabinets, kurā visus šos gadus mācību laikā notika krievu valodas un literatūras stundas, bet vakaros un brīvdienās – dažādas aizraujošas nodarbības mūsu pilsētas baltkrieviem. Šeit pakāpeniski savācās arī ar baltkrievu daiļradi, tradīcijām un kultūru saistītie materiāli – brīnišķīgie izšūtie roku dvieļi, tūrisma kartes, grāmatas baltkrievu valodā vai par Baltkrieviju, pārsteidzoši darinājumi no salmiem un daudz kas cits. Un pilnīgi dabiski radās jautājums, kā to visu saglabāt un vēlams arī pavairot? Tā arī radās ideja pārveidot šo kabinetu, lai tas līdz ar mācību klases funkcijām arī ietvertu baltkrievu kultūras uzglabāšanu Rēzeknē. Protams, Rēzeknes pilsētas dome ar tās priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, kā arī Izglītības pārvalde un tās vadītājs Arnolds Drelings nešaubījās ne mirkli par to, ka ideju jāatbalsta.

Tagad kabinetā ir jaunas mēbeles, sekcijas, iebūvētie skapji, kuros glabājas desmit gadu laikā uzkrātās bagātības. Droši vien tām pievienosies arī atklāšanas dienā saņemtās dāvanas, un vispirms jau skolas direktores Lidijas Ostapcevas dāvana – baltkrievu valodas mācību grāmatas, par kurām Ludmila Steca jau sen sapņoja, jo plāno organizēt baltkrievu valodas ārpusklases nodarbības. Un tas kārtējo reizi pierāda, ka sapņi piepildās, it īpaši pirms Jaunā gada.

Jāpiebilst, ka šis notikums ir svarīgs ne tikai nelielai cilvēku grupai – Latvijas baltkrieviem. Tas kārtējo reizi apstiprina, ka mūsu valsts un arī mūsu pilsētas bagātība ir cilvēki. Radoši, nevienaldzīgi, aktīvi. Visīstākie patrioti, bez lieka patosa un izskaistinājumiem. Ludmila Steca atzīmēja: “Es pārdzīvoju, ja runā kaut ko sliktu par Baltkrieviju, bet es arī pārdzīvoju, ja slikti izsakās par Latviju. Man vienlīdz dārgas un mīļas ir abas šīs valstis”. Tā viņa arī dzīvo, ik dienas apstiprinot savus vārdus ar konkrētiem darbiem. Ko Ludmila Steca un viņas kolektīvs sagaida no Jaunā gada? 2017. gada maijā Rēzeknes baltkrievu biedrība svinēs savas darbības desmitgadi, un šajos svētkos, 18. maijā, Latgales vēstniecībā GORS plānots patīkams pārsteigums.

rezekne.lv