Premjers Jaungada uzrunā aicina iedzīvotājus «neļaut kļūdīties tiem, kuri ir pie varas»

Jaunumi Latvija | 1. janvāris 2016 | 19:31

LSM LSM

Premjers Māris Kučinskis (ZZS) Jaungada uzrunā mudināja Latvijas iedzīvotājus neticēt “tiem, kuri sola visu izdarīt viegli, ātri un uzreiz”. “Mazas tautas gudrība ir neļaut kļūdīties tiem, kuri ir pie varas", sacīja premjers un tāpēc aicināja iedzīvotājus: "Esiet klāt!”.

2016.gads bija gan ar panākumiem, gan ar kļūdām, piemēram, par spīti skepsei, kas izskanēja gada sākumā, Latvija tomēr kļuva par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsti, “šogad valdība beidzot spēra pirmos soļus izglītības un veselības aprūpes sistēmas reformēšanas virzienā”, sacīja premjers.

“Pirmie soļi allaž ir grūti, trūkst pieredzes, nav atbalsta, bet ir jāiet un jāiet. Jāpieņem lēmumi, kuri neizbēgami saceļ kritikas viļņus. Parasti kritizē tie, kuriem pašiem ir pietrūcis drosmes. Tie, kuri ilgi stāvējuši malā ērtās pozās, smīkņājuši un klusējuši, kuri nekad neko nav gribējuši darīt,” uzsvēra premjers.

Viņš sacīja, ka nākamā gada budžets būs pirmais, kurā veselības aprūpei piešķirtais finansējums būs lielāks nekā pirms krīzes, un tas ir tikai pirmais solis, kuram sekos nākamie.

Savukārt izglītības sistēmas reformas mērķis ir panākt, lai katrs skolnieks, kurš kopā ar savu ģimeni dzīvo tālā Latvijas malā, stājoties augstskolā, būtu konkurētspējīgs ar viņa vecuma rīdziniekiem.

“Vai tas ir neiespējams solījums? Nē, tā ir mūsu iespēja! [..] Netalantīgu bērnu nemēdz būt! Ir tikai sistēma, kura nav veidota, lai attīstītu bērnu spējas un pavērtu ceļu viņu sapņiem. Mums ir talantīgi skolotāji, viņiem ir jārada iespējas strādāt mūsu nākotnes labā. Šis ceļš ir vienīgais, kā mēs varam veidot taisnīgu un saliedētu Latviju, veidot valsti, kurai var uzticēties,” sacīja Kučinskis.

Viņš arī paziņoja, ka pārkāps politiķu tradīciju nerunāt par kļūdām, un vēlreiz skaidroja “nodokļu haosa” iemeslus. Premjers stāstīja, ka minimālās sociālās iemaksas ilgu laiku uzskatīja par labu un taisnīgu risinājumu, bet iespēju izmantot mikrouzņēmumu nodokļa režīmu optimizācijas shēmās nedrīkst pieļaut.

“Bet ko darīt provincē tālu prom no Rīgas strādājošiem uzņēmumiem, kas grib strādāt, bet nevar nodrošināt pilnvērtīgu darbu visiem darba ņēmējiem 12 mēnešus no vietas, bet viņiem jāmaksā katru mēnesi obligātās sociālās iemaksas no minimālās algas? Viņi to nevar atļauties un ir gatavi doties “aplokšņu algu” biznesa virzienā,” sacīja Kučinskis.

“Negribu meklēt vainīgos, jo ir jāiet uz priekšu. Nodokļu normu izmaiņas nodzēsa draudošo ugunsgrēku, kas sāktos jau rīt, 1. janvārī,” sacīja premjers.

Viņš arī solīja, ka Latvijas nodokļu sistēmu gaida būtiskas reformas, kuru mērķis ir izveidot vienkāršu, viegli saprotamu, taisnīgu nodokļu sistēmu, kas aizsargās arī tos, kas nepiedalās darba tirgū, un iedrošinās tos, kuri baidās no birokrātijas.

“Ir jāmainās visiem! Valsts iestādēm jābūt elastīgām, ātrām, jo arī iesācēju idejas nedrīkst palaist garām,” uzsvēra Kučinskis.

Viņš arī aicināja nākamgad izmantot Eiropas fondu ieguldījumu, lai attīstītu valsts tautsaimniecību un veicinātu tās eksporta potenciālu.

“Un vēl – neticiet tiem, kuri sola visu izdarīt viegli, ātri un uzreiz. Es arī gribu ātri, viegli un uzreiz, tikai apzinos, ka tā nemēdz būt. Vēsture māca, ka mazas tautas gudrība ir neļaut kļūdīties tiem, kuri ir pie varas. Esiet klāt!” sacīja premjers.

“Latvijas valsts nav nedz tās prezidents, nedz premjers, nedz deputāti. Latvijas valsts esam mēs visi kopā. Visi kopā neatkarīgi no tā, kurā Latvijas vai pasaules malā mēs dzīvojam, neatkarīgi no tā, kādā valodā mēs runājam mājās!” uzsvēra Kučinskis.

“Atmiņas, šaubas, nākotnes cerības, arī vilšanās un prieks – ja tas viss ir saistīts ar Latviju, tad droši sauciet sevi par savējiem! Katrai balsij ir jābūt sadzirdētai, ja tajā izskan cerība par savu valsti, savu Latviju! Cienīsim sevi un būsim uzticīgi brīvai Latvijai!” uzrunas noslēgumā aicināja premjers.

LSM