Daugavpils reģionālajā slimnīcā sveica bērnus un pieaugušos

Jaunumi Sabiedrība | 30. decembris 2016 | 13:22

daugavpils.lv daugavpils.lv

29. decembrī Daugavpils reģionālajā slimnīcā notika divi svētku pasākumi. Kā pirmie apsveikumu no zinātkāres centra „ZINOO Daugavpils” un „Daktera Klauna” saņēma bērnu nodaļas pacienti.

„ZINOO Daugavpils” darbiniekiem šī ir pirmā pieredze saskarsmē ar slimajiem mazuļiem, bet acīmredzot, ne pēdējā. Viņiem izdevās ieinteresēt bērnus ar visdažādākajiem eksperimentiem. Vai tad kādam nav interesanti uzzināt, kā izvārīt zupu no gaisa baloniem vai piepūst tos, nepiepūšot vaigus, radīt vulkānu vai mākoni plastikāta pudelē. Visā pasaulē zināmā kustība „Dakteris Klauns” ir populāra.

Daugavpilī jau trīs gadus darbojas šīs labdarības iestādes nodaļa. Vēl Klaunu sauc par dziedinātāju, dvēseles ārstu, kurš spēj padarīt vieglāku atrašanos slimnīcā, sniegt psiholoģisko palīdzību dažāda vecuma pacientiem.

Patiesībā svētku atmosfēra ir jūtama visās slimnīcas nodaļās un struktūrās, kuru skaits ir līdz pussimtam. Visur jūtami svētki. Rotājumus medicīnas darbinieki darināja savām rokām, bieži vien no palīgmateriāliem. Sniegavīrs no vienreizējās lietošanas glāzītēm, eglīte no olu iepakojumiem, arī pilsētiņa „Ziemas pasaka”, kamīni, meža mājokļi, jaungada ugunskurs, vitrāžas. Visi šie darbi piedalījās ikgadējā konkursā par reģiona lielākās slimnīcas nodaļu un struktūru noformējumu konkursā.

Tajā pašā dienā, 29. decembrī, sveica noformēšanas konkursa uzvarētājus. Svētkos viņus sveica pilsētas un slimnīcas vadītāji, Latviešu kultūras centra džeza studijas muzikanti un solisti Arnolda Grīnberta vadībā. Komisija novērtēja darbus četrās nominācijās: visskaistākā egle, kompozīcija, mākslinieciskā novitāte un kopējais noformējums. Par labākajiem atzīti bērnu nodaļas, tuberkulozes nodaļas un plaušu slimību nodaļas, 2-ās ķirurģijas nodaļas un saimniecības dienesta darinājumi. Pasniedzot dāvanas, Daugavpils domes priekšsēdētāja 1-ais vietnieks Jānis Dukšinskis atzīmēja, ka pozitīvās emocijas noņem nogurumu, palīdz tikt galā ar kaitēm un problēmām. Viņš novēlēja kolektīvam izmantot savu noformēšanas talantu, piedaloties pilsētas konkursā.

daugavpils.lv