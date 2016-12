Lokomotīvju remonta centrs Daugavpilī saņem sertifikātu

Jaunumi Ekonomika | 29. decembris 2016 | 19:30

“Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmuma SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (RSS) Lokomotīvju remonta centrs Daugavpilī saņēmis Čehijā bāzētā Dzelzceļa pētniecības institūta (Výzkumný Ústav Železniční) sertifikātu, kas apliecina, ka tas drīkst veikt lokomotīvju 2M62UM modernizāciju ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis, kurš jau veica pirmās lokomotīves modernizāciju.

12.decembrī RSS paziņotā institūcija no Čehijas Výzkumný Ústav Železniční ir izsniegusi ražošanas kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu Nr. COV/4/SD/16/RST/EN/0065, kas apliecina, ka uzņēmumā 2M62UM sērijas dīzeļlokomotīvju modernizācijas process atbilst Eiropas Savienības normatīvos dokumentos izvirzītajām prasībām un to var veikt gan Lokomotīvju remonta centrā Daugavpilī, gan Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknī.

Minētā institūcija izsniedza arī 2M62UM sērijas tipa lokomotīves atbilstības sertifikātus Nr.COV/8/SB/16/RST/NE/0064 un Nr.COV/8/SD/16/RST/EN/0066, kas apliecina, ka modernizētā dīzeļlokomotīve pilnībā atbilst modernizācijas projekta prasībām.

RSS šovasar līnijas Dinaburga-Rīga 155.gadei veltītajā transporta līdzekļu parādē prezentēja pirmo modernizēto maģistrālo lokomotīvi 2M62UM-0111. Lokomotīve gandrīz pilnībā uzbūvēta no jauna – tās jauda palielināta no 4000 līdz 6000 zirgspēkiem, padarot to par jaudīgāko lokomotīvi. Līdz ar to lokomotīve spēj vilkt garākus un smagākus sastāvus. Modernizācijas rezultātā lokomotīves ekspluatācijas laiks pagarināts līdz 30 gadiem, kā arī vairāk nekā uz pusi samazināts plānotais remontu un apkopju skaits. Lokomotīves dzinējs atbilst jaunākajām Eiropas Savienības izmešu normu prasībām (EURO3A norma).

RSS Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis jau gandrīz pilnībā pabeidzis vēl trīs šādu lokomotīvju modernizāciju.

Gaidāms, ka pirmā lokomotīve tiks nodota ekspluatācijā šī gada beigās, lai jaunajā gadā varētu sākt darbu pārvadājot kravas.

