Rēzeknē brīvdienās dega ēka 500m2 platībā

Jaunumi Notikumi | 29. decembris 2016 | 15:33

Publicitātes foto Publicitātes foto

Aizvadītajās Ziemassvētku brīvdienās, laika posmā no šī gada 24.decembra līdz 27.decembra Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 97 izsaukumus, no kuriem 50 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 26 uz glābšanas darbiem, bet 13 no izsaukumiem bija maldinājumi.

Ziemassvētku brīvdienās platības ziņā lielākais ugunsgrēks bija izcēlies svētdien – plkst. 7.07 VUGD saņēma izsaukumu uz Atbrīvošanas aleju Rēzeknē, kur ar atklātu liesmu 500m2 platībā dega divstāvu neapsaimniekota ēka.

Pēc vairāk kā deviņu stundu darba, ugunsgrēks tika likvidēts.

rezekneszinas.lv