Pensionāriem izsnieg atlaižu kartes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā

No 2017.g. 2 janvāra sāksies atlaižu karšu izsniegšana braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā tiem Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu sasniegušiem Daugavpils iedzīvotājiem, kuri pieteicās, iesniedzot attiecīgos dokumentus, no 2016.gada 21 novembra līdz 28.decembrim. Sociālais dienests aicina neradīt ažiotāžu, lai neveidotos rindas jaunā gada sākumā.

Šajā laika periodā Sociālais dienests saņēma ap 4000 Daugavpils pensionāru iesniegumu, tāpēc atlaižu karšu izsniegšanas laikā var veidoties lielas rindas. Sociālais dienests aicina pensionārus negriezties pēc atlaižu kartēm tieši pirmajās gada dienās, īpaši tos klientus, kuri iesniedza savus pieteikumus pēc 2016.gada 16.decembra. Lai optimizētu un paātrinātu karšu izsniegšanas procesu, klienti tiks sadalīti alfabētiskajā kārtībā.

Karšu izsniegšana notiks Vienības ielā 8, 16.kabinetā :

Pirmdienās no 8.00 līdz 17.45

Otrdienās no 8.00 līdz 16.45

Trešdienās no 8.00 līdz 17.45

Ceturtdienās no 8.00 līdz 16.45

Piektdienās no 8.00 līdz 13.45

Lai saņemtu 100% atlaižu karti braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā līdzi obligāti jābūt pasei vai identifikācijas kartei.

Ja personai agrāk tika izsniegta 50% atlaižu karte, to arī jāņem līdzi, lai apmainītu uz 100% karti braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

Sociālais dienests turpina iesniegumu pieņemšanu no Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu sasniegušiem Daugavpils iedzīvotājiem 100% atlaižu karšu saņemšanai braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

Atlaižu kartes saņemšanai jāiesniedz iesniegums un vecumam atbilstoša fotogrāfija 3x4 cm, uzrādot pasi vai identifikācijas karti.

Iesnieguma veidlapa