Daugavpils novadā glabā klūgu pīšanas tradīcijas

Jaunumi Sabiedrība | 29. decembris 2016 | 11:07

Naujenesmuzejs.lv Naujenesmuzejs.lv

Klūgu un lūku pīšana ir viens no senākajiem arodiem, un Daugavpils novadā pīšanas tradīcijas iedzīvina tradicionālā mantojuma saglabāšanas apvienība “Pūpoli”, kā arī nodod šīs prasmes mācekļiem. Tomēr pirms pinumu darināšanas svarīgi izzināt materiālu ievākšanas un sagatavju izveides procesu.

Daugavpils novadā darbojas tradicionālā mantojuma saglabāšanas apvienība “Pūpoli”, kas rūpējas par sentēvu mantojuma saglabāšanu pīšanas tradīcijās. Lūku un klūgu pinēju amats ir viens no senākajiem latviešu kultūrā. Mūsdienās šis amats, pirmkārt, ir rets, otrkārt – ne tik viegli apgūstams un izkopjams.

„Mūsu nodarbību rezultātā attīstās tas, lai no apmācāmā izaug labs meistars. Studiju uzdevums ir tradīciju saglabāšana un, protams, to pilnveidošana. Ja pirms mums materiāla apstrāde notika ne tik precīzi, tad mēs, izveidojot jaunus materiāla apstrādes veidus, varam to apstrādāt citādāk un novest jau līdz mākslinieciskas idejas realizācijai un, protams, katram no studijas darbiniekiem perspektīvā jākļūst par tautas amata meistaru,” stāsta Tautas lietišķās mākslas studijas “Pūpoli” vadītājs Viktors Kuhaļskis.

Ikvienam šādam meistaram vismaz trīs gadus pirms nopietna darba ar jau gatavu materiālu un pīšanas pašam jāmācās gan meklēt, gan apstrādāt materiālu. Tas nemaz nesot tik viegli – pat biezuma ēvele katram meistaram esot sava. Un arī koksnei ir sava specifika, nokrāsas un vēlamais savākšanas laiks.

„Tonis lūzām, ko sagatavojam rudenī, ir citādāks, jo slānis, kas atrodas zem mizas, noteiktas temperatūras rezultātā tonē koksni savā nokrāsā,” skaidro „Pūpolu” vadītājs.

Vislabāk lūzām noderot tie koksnes veidi no kokiem, kam ir šauras lapas un kas aug mitrās vietās. “Pūpolu” darbība aptver gandrīz visu Daugavpils novadu.

Jau trīs gadus pīšana un vakara tikšanās ar klūgu pinēju meistaru Kuhaļski ir neatņemama Naujenes iedzīvotāju nedēļas ritma sastāvdaļa.

Pīšana pulciņa dalībniekiem vienmēr ir bijusi sirdij tuva, un nu dzīve ir devusi iespēju to attīstīt.

Pīšana, darbs ar dabiskiem materiāliem un sarunas ar līdzcilvēkiem ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids, kas palīdz uzturēt sevi harmonijā. Tautas lietišķās mākslas studija “Pūpoli” mudina pievienoties savam pulkam visus strādāt un darīt gribētājus, lai ilgi apgūtais un glabātais senču roku darba mantojums nonāk arī līdz nākamajām paaudzēm.

LSM