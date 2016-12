Baltkrievu namā atklāja talantīga tautieša Arika Krupa vārdu

Jaunumi Kultūra | 29. decembris 2016 | 09:25

2016.gada 17.decembrī Daugavpils Baltkrievu kultūras centrā (BKC) notika autordziesmu vakars “Arika Krupa ceļiem”, kuru organizēja BKC sadarbībā ar Minskas izglītojošo projektu “Zinātniskie ceļojumi”. Skatītāji atklāja dzejnieka, bardu dziesmu klasiķa Arika Krupa vārdu, kurš ir dzimis Daugavpilī, dzīvoja un darbojās Minskā, bet gāja bojā Austrumu Sajānos.

Arons (Ariks) Krups dzimis 1937.gadā Daugavpilī, advokāta un skolotājas ģimenē. Pabeidza Ļeņingradas kinoinženieru institūtu. Aizbrauca strādāt uz Minsku, S.Vavilova Mehānisko rūpnīcu par inženieroptiķi. Ir divas liecības par izgudrojumiem.

Rakstīt dziesmas uz savu dzeju A.Krups sāka 1959.gadā. Bija Vissavienības jauniešu pārgājienu tūrisma dziesmu konkursa laureāts Brestā un Minskā, piedalījās Novosibirskas festivālā Akadempilsētiņā. Aizrāvās ar kalnu tūrismu un alpīnismu, piedalījās sarežģītajos pārgājienos. Ariks Krups kopā ar astoņiem draugiem gāja bojā zem lavīnas, pārgājiena laikā Austrumu Sajānos. Apglabāts Minskā. Viņam bija 33 gadi.

Minskā darbojas izglītojošais projekts “Zinātniskie ceļojumi”, kura ietvaros 2016.gada 17.decembrī Daugavpilī viesojās Arika Krupa daiļrades cienītāji. Viņi pastaigājās pa pilsētas ieliņām, bet vēlāk Baltkrievu kultūras centrā notika bardu dziesmu vakars “Arika Krupa ceļiem”, kurā piedalījāsstarptautisko festivālu autordziesmu laureāti Mila Skorņakova, Sergejs Skurats, Dmitrijs Kovaļenko un Andrejs Pasjuks. Projekta vadītāja Svetlana Bergere, atklājot vakaru, pastāstīja par projekta mērķiem un uzdevumiem un iepazīstināja ar autordziesmu izpildītājiem.

«А всё-таки, всё-таки хочется жить…» - šī ir rindiņa no Arika Krupa dziesmas. Tā kļuva par vakara vadmotīvu un savienoja kopā īsus mākslinieku atmiņu stāstus un muzikālus priekšnesumus. Vakara īpašais moments notika tad, kad fonā parādījās kadri no filmas par Ariku Krupu (viņa un ģimenes fotogrāfijas, manuskripti, vēstules, zīmējumi, videoieraksts ar viņa balsi), bet skatītāju priekšā sēdēja minskas bardi un izpildīja dziesmas. Klusajā pirmsziemassvētku laikā mīlestības tēma un draugu, kuri apzināti “aizej meklēt neērtību”, un kurus tā mīlēja Arons skanēja vakarā. Tāpāt aktuāla bija romantikas, tikšanu un šķiršanu tēma, ceļu un sarunu pie ugunskura, putnu un kalnu klints tēma. Lirisku dziesmu par Baltkrieviju, kuru izpildīja vakara noslēgumā, dziedāja līdzi un raudāja visa zāle, jo tajā bija sajūtama mīlstība pret savu valsti un atgādinājums par mūsu “parādu” - mīlēt to.

Vakara noslēgumā Minskas viesus pasveicināja Daugavpils pedagogs, vēsturnieks, muzeja “Ebreji Daugavpilī un Latgalē”vadītajs Josifs Ročko. Viņš pastāstīja, ka tiek plānots izdot grāmatu par 100 pazīstamākajiem Latvijas ebrejiem, kurā tiks publicēts raksts arī par Ariku Krupu.

Savukārt, Daugavpils Baltkrievu kultūras centra vadītāja Žanna Romanovska atzīmēja, 2016.gads Baltkrievijā bija Kultūras gads, un BKC veiksmīgi strādāja visu šo gadu zem šīs zīmes. Ciemos pie baltkrievu diasporas pabija pazīstamā Belteleradiokompānijas TV raidījumu vadītāja Larisa Metļevska; bibliogrāfs un grāmatu sastādītājs Mihails Kozlovskis, grāmatas “Творец возвышенных Мадонн” autors Aleksejs Kuzmičs jaunākais; bērnu studija “Altanka”(vadītājs Nikolajs Rodionovs); tautas dziesmu un deju ansamblis “Траецкія музыкі”, Minkas teātris “Komedija”, ansambļi no Mijoriem, Polockas, Zelvas. Bet Baltkrievu kultūras centra radošais gads noslēdzās autordziesmu vakaru un jaunā talantīgā tautieša Arika Krupa vārda atklāšanu.

Viņa dziesmas turpina dzīvot!

