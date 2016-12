Medumu pagasta notika Gada noslēguma tikšanās jauniešiem

Jaunumi Latvija | 28. decembris 2016 | 18:35

Gatavošanās Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam Medumu pagasta jauniešu centrā sākās decembrī. Jauniešu centrā norisinājās daudz dažādu radošu darbnīcu, kuru laikā tapa rotājumi, atklātnes un dāvanas.

Viss sākās ar apsveikumu kartiņām, kuras jaunieši veidoja kaimiņu pagastu jauniešiem un vientuļajiem pensionāriem. Ciemiņi no Medumu vidusskolas un Medumu internātpamatskolas mācījās un paši veidoja eglīšu rotājumus, kurus vēlāk iekarināja eglītēs, kuras aug Medumu pagasta teritorijā. Mūsu jaunieši no nelielām apaļām pagalēm darināja Santa Klausa Ziemassvētku briežus, kurus izlika jauniešu centrā uz palodzēm un galdiem. Radošo darbnīcu laikā tapa arī svečturi no ģipša, kas vēlāk tika izrotāti. Ar savām rokām taisījām eglīšu rotājumus jauniešu centra eglītei. Rotājumi tika taisīti no putuplasta bumbām un zvaniņiem, kurus apvilka ar nelieliem krāsainā materiāla gabaliņiem. No fotogrāfijām, kuros ir iemūžināti jauniešu 2016.gada spilgtākie notikumi, tika veidota virtene, kas tika piekarināta pie sienas jauniešu centrā, veidojot vēl vienu stilizētu Ziemassvētku egli. No koka plāksnēm pagasta darbinieks F. Muštavinskis uztaisīja sniegavīrus, kurus jaunieši izdekorēja, lai tie priecētu ciemiņus un pagasta iedzīvotājus. Pēdējais darbiņš, kuru uztaisīja jaunieši, bija apsveikumu lapas, kuras izkāra katrā ciemata stūrītī, lai visiem iedzīvotājiem būtu neliels, bet mīļš un patīkams pārsteigums.

26. decembrī jauniešu centrā notika Gada noslēguma tikšanās jauniešiem, kur izrunājām visus savus panākumus. Trīs jaunieši: L. Mikulans, N. Zubrovs un J. Kalenčuka tika īpaši atzīmēti par brīvprātīgo darbu, jo jau ir nostrādājuši vairāk kā 50 stundas, par ko arī saņēma pateicības dāvanas. Visiem jauniešiem par darbu un ieguldījumu jauniešu centrā tika uzdāvināta galda spēle "Monopolija". Vakars turpinājās ar gardās tējas dzeršanu sirsnīgā atmosfērā.

Liels paldies visiem par darbu!

