Notiks mākslinieces Sanri personālizstāde

28. decembris 2016

5. janvārī plkst. 16.00 Latgales Centrālās bibliotēkas abonementā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā) tiks atklāta mākslinieces Sanri personālizstāde “bez nosaukuma”. Izstādes darbi ir tapuši laika posmā no 2009. līdz 2016. gadam un šajā izstādē vienkopus tiks izstādīti pirmo reizi.

Jaunās, talantīgās mākslinieces Sanri (Sandras Poplavskas-Rimicānes) interešu un aizraušanos loks ir ļoti plašs – glezniecība, keramika, instalācijas, video un fotogrāfija. Pēc bakalaura studijām Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslas fakultātē Sanri absolvēja Latvijas Mākslas akadēmiju ar maģistra grādu konceptuālajā glezniecībā. Ir Latvijas Mākslinieku savienības un Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas biedre. Kopš 2004. gada aktīvi piedalās grupu izstādēs, rīko arī personālizstādes. Ir bijusi vairāku izstāžu un mākslas projektu kuratore. Pašreiz strādā studijā “3KM”, veidojot mūzikas klipus, TV raidījumus, radošus reklāmas un marketinga projektus.

Izstādē “bez nosaukuma” iekļautie darbi tiek izteikti ar dažādām krāsām un faktūrām, pazīstamām formām un tēliem. Skaidrojot izstādes lakonisko un noslēpumaino koncepciju un lēmumu to veidot “bez nosaukuma”, māksliniece atzīst: “Nemīlu runāt par saviem darbiem, kā arī par to kāpēc es to daru, un kas ir redzams manos darbos. Lai darbi paši runā.” Pēc Sanri domām darbu nosaukumi skatītāju ieliek noteiktos rāmjos un neļauj fantazēt, tāpēc šoreiz māksliniece izvēlējusies ļaut katram skatītājam pašam nonākt pie sava stāsta.

Izstāde “bez nosaukuma” būs apskatāma Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā un abonementā līdz 31. janvārim darbdienās no plkst. 11.00 līdz 20.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

LCB