Krāslavā tiks izbūvēta pašapkalpošanas automazgātava

Jaunumi Latvija | 27. decembris 2016 | 14:50

Piesaistot ELFLA LEADER finansējumu, SIA „Rems R” īstenos projektu, lai sniegtu dažādu transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumus. Tiks izbūvēta un aprīkota inovatīva pašapkalpošanās automazgātava, nodrošinot jaunu pakalpojumu vietējās rīcības grupas teritorijā, kas būs unikāls arī Latvijas līmenī.

. SIA „Rems R” būs pirmā kompānija, kas piedāvās pašapkalpošanās automazgātavas pakalpojumus uz putu tehnoloģijas bāzes. Šobrīd Latvijā ir pieejama pulvera un birstes tehnoloģija. Šobrīd manuālās automazgātavas nomaina pašapkalpošanās risinājumi, kam klienti visbiežāk dod priekšroku. Uzņēmums sadarbībā ar starptautisku kompāniju ieviesīs šo tehnoloģiju, radot pieejamību inovatīvajam produktam biedrības „Krāslavas rajona partnerība” teritorijā.

Krāslavas novadā reģistrēti 5009 vieglie transportlīdzekļi. Augot transportlīdzekļu skaitam, pieaug arī pieprasījums pēc to apkopes, tajā skaitā automazgāšanas pakalpojumiem. Projekta rezultātā auto īpašniekiem būs iespēja nomazgāt automašīnu 24 stundas diennaktī. Tiks piedāvātas piecas secīgas programmas, lai rūpīgi nomazgātu automašīnu un panāktu vislabāko efektu. Nepieciešamības gadījumā klients noteiktā laika posmā varēs izvēlēties un mainīt programmas pēc saviem ieskatiem. Klientiem tiks nodrošināta iespēja jebkurā brīdī apturēt programmu un pārslēgties uz citu, ekonomējot finanšu resursus. Tiks piedāvāts augstas kvalitātes turbo pašapkalpošanās putekļusūcējs, ar vietu arī paklājiņu tīrīšanai. Inovatīvā putu tehnoloģija un augstas kvalitātes mazgāšanas līdzekļu izmantošana — tie ir iemesli, pateicoties kuriem pašapkalpošanās automazgātava ļaus panākt lielisku rezultātu, neradot skrāpējumu un citu iespējamo kaitējumu risku, kā tas būtu, ja tiktu izmantota, piemēram, birste.

Projektā paredzēts izveidot vienu jaunu darba vietu.

Projekta kopējās izmaksas - 58 267 EUR, projektā attiecināmās izmaksas - 50 000 EUR, tajā skaitā ELFLA publiskais finansējums - 35 000 EUR.

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina uzņēmējus, kam ir idejas, vēlme un iespējas iesaistīties savas vietējās teritorijas attīstībā un veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai, attīstīt lauku teritoriju, uzlabot sociālo situāciju laukos, - īstenot savus mērķus, izstrādāt idejas projektu konkursam LEADER pieejas īstenošanas ietvaros. Nākamais konkurss tiks izsludināts no 2017. gada 16. janvāra līdz 16. februārim.

LEADER pieejas pasākumi atšķirībā no citām ES programmām projektu īstenotājiem sniedz augstu atbalsta intensitāti no 70 % līdz 90 %. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir līdz 50 000 EUR, savukārt 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Sīkāka informācija - www.kraslavaspartneriba.lv vai biedrības „Krāslavas rajona partnerība” konsultācijā Skolas ielā 7- 1.kab.

kraslavasvestis.lv