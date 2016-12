Melnajā jūrā iekritusi Krievijas militārā lidmašīna ar 92 cilvēkiem

Jaunumi Pasaulē | 25. decembris 2016 | 13:19

20 minūtes pēc pacelšanās no Sočiem, Krievijā agrā svētdienas, 25.decembra rītā Melnajā jūrā iekritusi Krievijas militārā lidmašīna, vēsta interfax.ru un BBC. Mediji norāda, ka katastrofā izdzīvojušo nav. Aviokatastrofas iemesli pagaidām nav zināmi.

TU-154 lidmašīna no "Adler" lidostas Sočos pacēlusies ap 5.20 pēc Maskavas laika. Taču pēc dažām minūtēm sakari ar to ir zaudēti. Iepriekš tā Sočos bija piestājusi, lai uzņemtu degvielu.

Lidmašīna bija devusies uz Sīrijas pilsētu Latakiju, kur atrodas Krievijas gaisa spēku bāze.

Lidmašīnā bija astoņi apkalpes locekļi un 84 pasažieri.

To vidū bija Krievijas armijas militārpersonas, 68 slavenā Aleksandrova militārā ansambļa dalībnieki, kā arī deviņi mediju pārstāvji no Pirmā kanāla, NTV kanāla un militārā televīzija kanāla "Zvezda", raksta rus.lsm.lv, atsaucoties uz RBK.



Aizsardzības ministrijai piederošā lidmašīna pazuda lidojuma laikā virs Melnās jūras. Avots aģentūrai interfax.ru pavēstījis, ka lidmašīna pazuda brīdī, kad veikusi kādu manevru tikai piecu līdz septiņu kilometru attālumā no lidostas. Laika apstākļi lidojumam bijuši labi.

“Šobrīd, aptuveni pusotra kilometra attālumā no Soču pilsētas jūras piekrastes ir atrastas TU-154 lidmašīnas atlūzas," sacīja Aizsardzības ministrijas pārstāvis Igors Konašenkovs. "Tās atrodas vidēji 70 metru dziļumā. Meklēšanas darbi turpinās. Tajos ir iesaistīti četri kuģi un pieci helikopteri. Tāpat tiek izmantoti arī bezpilota lidaparāti. Iesaistīto spēku skaits tiek palielināts. Uz Sočiem ir devusies Krievijas Aizsardzības ministrijas komisija, ko vada aizsardzības ministra vietnieks ģenerālis Pavels Popovs," sacīja Konašenkovs.

Aleksandrova ansamblis sastāv no dejotājiem, mūziķiem, kuri spēlē tādus krievu tautas instrumentus kā balalaika, kā arī no kora.

Tomēr šoreiz lidmašīnā atradās tikai koristi, jo bija paredzēts uzstāties bez dzīvā muzikālā pavadījuma. Ir zināms, ka katastrofā ir gājuši bojā gandrīz visi kora dalībnieki.

Mājās palikušie ansambļa dalībnieki ziņo, ka lidmašīnā bija labākie solisti. Pie ansambļa ēkas Maskavā jau tiek likti ziedi.

Koristi no Aleksandrova ansambļa bija ceļā uz Latakiju, lai sniegtu Hmeimimas gaisa bāzē dienošajiem Krievijas armijas karavīriem Jaunā gada koncertu. Savukārt medijiem šis notikums bija jāatspoguļo.

Par galveno aviokatastrofas versiju šobrīd tiek uzskatītas tehniskās problēmas. Teroristu uzbrukuma iespēja tiek vērtēta kā maz ticama.

Lidmašīna TU-154 bija saražota 1983. gadā. Šobrīd šis novecojušais modelis pasaulē tiek maz izmantots. Kopumā ir palikušas tikai 50 lidmašīnas. Krievijas aviokompānija “Aeroflot” no tām ir atteikusies jau pirms vairākiem gadiem. Tiek ziņots, ka pēc nesenās aviokatastrofas Sibīrijā Krievijas premjers Dmitrijs Medvedevs esot vēlējies pilnībā aizliegt TU-154 izmantošanu. Tomēr Aizsardzības ministrija tam esot stingti iebildusi.

Krievijas un PSRS himnas mūzikas autora Aleksandra Aleksandrova vārdā nosauktais ansamblis ir dibināts 1928.gadā un tajā kopumā ir 186 cilvēki. Tā repertuārā ir vairāk nekā 2000 uzvedumu, tostarp tautas dziesmas, dejas un karavīru dziesmas, raksta rus.lsm.lv. 2015.gada rudenī Latvijas valdība liedza Aleksandrova korim noturēt jau ieplānotu koncertu. Latvijas varas iestādes toreiz norādīja, ka ansamblis oficiāli ir daļa no Krievijas armijas, līdz ar to ir nepieciešama Latvijas Aizsardzības ministrijas piekrišana. Ministrija šādu atļauju nedeva, jo jau iepriekš Latvija bija pārtraukusi militāru sadarbību ar Krievijas armiju.

