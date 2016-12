Kalniešu pagastā būvēs jaunu brīvdienu māju

Jaunumi Sabiedrība | 23. decembris 2016 | 13:19

Jauna uzņēmējdarbības pakalpojuma attīstībai ar Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu Kalniešu pagasta zemnieku saimniecība „Lielkalniņi” ieplānojusi uzbūvēt brīvdienu māju „Stirnkrasti”.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sniegti pakalpojumi brīvdienu mājas iznomāšanai atpūtniekiem brīvdienās, semināru un svinīgu pasākumu rīkošanai. Māja atradīsies pie Stirnu ezera, tāpēc būs iespējas iznomāt telšu vietas ezera krastā.

Brīvdienu mājai būs trīs stāvi. Projekta ietvaros tiks izbūvēts pirmais stāvs ar banketu zāli, virtuvi un citām telpām. Otrajā stāvā būs divas istabas, halle, koridors, priekštelpa, labierīcības, bet mansarda stāvā būs trīs istabas un citas telpas, kas tiks ierīkotas, kad pirmie divi stāvi būs pieejami apmeklētājiem.

Plānojamās ēkas apbūves laukums būs 152 m2, ēkas kopējā platība - 317,80 m2. Ēkas karkass būs veidots no koka konstrukcijas un dabīgā akmens. Projekta ietvaros ir plānota tikai ēkas būvniecība. Mēbeles un inventārs tiks pirkti par saimniecības līdzekļiem un personīgiem līdzekļiem.

Pašlaik saimniecībā ir viens darbinieks, savukārt, uzbūvējot brīvdienu māju, būs radītas divas darba vietas.

Kopējās izmaksas - 148 582 EUR, projektā attiecināmās izmaksas - 64 617.66 EUR, t.sk. publiskais ELFLA finansējums - 45 232. 36 EUR.

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina uzņēmējus, kam ir idejas, vēlme un iespējas, iesaistīties savas vietējās teritorijas attīstībā un veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai, attīstīt lauku teritoriju, uzlabot sociālo situāciju laukos, īstenot savus mērķus, izstrādāt idejas projektu konkursam LEADER pieejas īstenošanas ietvaros. Konkurss tiks izsludināts no 2017. gada 16. janvāra līdz 16. februārim.

LEADER pieejas pasākumi atšķirībā no citām ES programmām projektu īstenotājiem sniedz augstu atbalsta intensitāti no 70 % līdz 90 %. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir līdz 50 000 EUR, savukārt 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

