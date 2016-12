Latvietis saņem vēstuli par izraidīšanu no Lielbritānijas

Jaunumi Pasaulē | 23. decembris 2016 | 09:17

Kāds Lielbritānijā dzīvojošs latvietis ir saņēmis vēstuli no britu imigrācijas dienesta ar brīdinājumu par izraidīšanu no valsts, jo, pēc dienestu rīcībā esošās informācijas, viņam nav tiesību uzturēties Apvienotajā Karalistē.

Lai arī Apvienotā Karaliste vēl nemaz nav uzsākusi izstāšanās procedūru no Eiropas Savienības, spēkā joprojām ir ES likumdošana un oficiāli tiek noliegta jebkāda pastiprinātas uzmanības pievēršana ES pilsoņiem, tomēr pēdējā laika notikumi liek domāt par pretējo.

Imigrācijas dienesta vēstule divās valodās

“Plānota administratīva izraidīšana no Apvienotās Karalistes,” sacīts britu Iekšlietu ministrijas Liverpūles departamenta vēstulē. “Imigrācijas izpilddienests ir pamanījis, ka jums kā Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim nav tiesību uzturēties valstī saskaņā ar Eiropas Ekonomiskās zonas 2006. gada imigrācijas regulu,” tālāk atgādinot, ka Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), kur ietilpst arī Latvija, pilsonim ir tiesības palikt valstī vairāk par trim mēnešiem tikai tad, ja strādā, meklē darbu, ir pašnodarbinātais, students vai arī ir pietiekams iztikas nodrošinājums, respektīvi, ir gana iespaidīgs cipars bankas kontā, lai varētu sevi uzturēt nestrādājot. Ja persona neatbilst regulas noteikumiem, tad var tikt izraidīta no valsts. “Izskatās, ka jums šobrīd nav tiesību atrasties valstī, tādēļ Apvienotās Karalistes Robežkontroles dienesta pienākums ir izraidīt jūs no valsts.”

Taču tiek solīts izvērtēt situāciju individuāli, tādēļ lūgts ierasties uz interviju policijas iecirknī, līdzi ņemot identitāti un nacionalitāti apliecinošu dokumentu, adreses pierādījumu, informāciju par finansiālo stāvokli, darbavietu, studijām, ģimenes stāvokli.

Vēstulei angliski pievienota arī vēstule latviešu valodā labākajās “maisiņš nevajag” tradīcijās. “Dārgais… “noskaņoti administratīvi izņemt no Apvienotās Karalistes”, “lai nodrošinātu, ka viss, var sniegt saviem personiskajiem apstākļiem un vai jums ir tiesības uzturēties lūdzu ierasties uz pārrunām par 20/12/16 plkst. 10.00 hs”. Un paraksts – “Sveicieni. LTV”. Ej nu saproti.

Sirmi mati un veltīgi izniekota darbadiena

Vēstules saņēmējs ir jau sešus gadus Lielbritānijā dzīvojošs latvietis, strādā labi apmaksātā oficiālā darbā, atbilst visiem uzturēšanās nosacījumiem. Tā kā viņš vēlas palikt anonīms, sauksim viņu par Jāni.

Izrādās, izmeklēšanas iemesls ir Jāņa izraisītā autoavārija novembra beigās, kur iesaistīts tikai viņa auto un ceļmalas koks. Taču, kamēr auto vairākas stundas gaidījis evakuatoru, tikmēr kāds apzinīgs pilsonis izsaucis policiju, lai ziņotu par pamestu auto. Policiju izsaukt nav obligāti, ja negadījumā cietušo nav vai arī ja ceļš nav bloķēts. Vēlāk policija uzmeklējusi Jāni mājās, kur viņš jau bija paspējis aiz bēdām par sasisto auto iedzert, nācies turpmāko dienas daļu pavadīt policijas iecirknī, strīdoties, vai dzēris pirms vai pēc avārijas.

