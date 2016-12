Noslēdzies projekts “Iepazīsti Latgali”

Jaunumi Latvija | 22. decembris 2016 | 17:38

15. decembrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” norisinājās projekta “Iepazīsti Latgali” noslēguma pasākums. Sākot ar septembri, ARPC “Zeimuļs” tika iepazīta un pētīta Latgales kultūrvides daudzveidība, simboli un tradicionālie amati. Visa projekta laikā bērniem un jauniešiem bija iespēja izprast Latgali caur savām interesēm.

Projekts “Iepazīsti Latgali” ARPC “Zeimuļs” bija izaicinājums, ar kuru veiksmīgi tikts galā. Projekta ietvaros apvienojās vairāk nekā 22 interešu izglītības programmas, lai kopā sev atklātu Latgali.

Noslēguma pasākumā vārdu teica Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra vadītāja Jevgenija Kušča, kura atzina, ka ir ļoti svarīgi iepazīt Latgales tradīcijas, mācīt tās bērniem un jauniešiem un nodrošināt iespēju viņiem radoši izpausties. Bija iespēja dzirdēt vairākas latgaliešu dziesmas un dzeju par Latgali.

Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas radošās darbnīcas. Kopā ar pulciņa “Radošie darbiņi izšūšanā” audzēkņiem un skolotāju Evitu Kovaļonoku dalībnieki varēja sašūt sev saktu un dekorēt to ar dažādiem latgaliešu ornamentiem. Pulciņa “Tamborējam sev un mājas interjeram” audzēkņi sagatavoja interesantu seno burtu un zīmju spēli, dalībniekiem bija jāsaliek dažādas latgaliešu tradicionālās zīmes, to nosaukumi. Vides programmas “4H” dalībnieki skolotājas Dzintras Gribustes vadībā piedāvāja darbnīcu “Zābaciņi”, kuras ietvaros katrs varēja izveidot savu Latgales zābaciņu. Pulciņa “Dāvanu darbnīca” dalībnieki skolotājas Nanditas Kirejevas vadībā piedāvāja apskatīt dažādus seno latgaliešu sadzīves priekšmetu dekorēšanas ornamentus un apdrukāt ar tiem tekstilu. Pulciņa “Laimīgā bērnībā” audzēkņi kopā ar skolotāju Olgu Strodi piedāvāja uz smilšu lampām zīmēt dažādas zīmes, simbolus, izveidot savu Latgales lauku sētu un pastāstīt par to.

Noslēgumā dalībniekiem vēl bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latgali un piedalīties viktorīnā, kuru sagatavoja interešu izglītības skolotāja Mārīte Sulojeva, uzzīmēt Latgales ainavu kopā ar EBD brīvprātīgo no Ukrainis un nofotografēties foto stūrītī.

Projekta ietvaros tapa vairākas izstādes:

• pulciņa “Vizuālā māksla” audzēkņu darbu izstāde “Latgales dabas ainava” (sk. Jevģenija Dudukalova),

• pulciņa “Gleznošana” audzēkņu darbu izstāde “Latgales ainava un cilvēki” (sk. Maija Gailuma),

• pulciņu “Zibsnis” un “Zibsnītis” audzēkņu darbu izstāde (sk. Eduards Medvedevs),

• pulciņu “Keramika” un “Podnieku darbnīca” audzēkņu dabu izstāde “Svilpaunieki” (sk. Jevģenija Dudukalova),

• pulciņu “Kokapstrāde un tehniskā modelēšana” un “Restaurācijas pamati” audzēkņu darbu izstāde “Koka karotes” (sk. Nikolajs Stefanovičs).

Interesenti ar prieku un aizrautību piedalījās dažādās aktivitātēs, fotografējās un dalījās ar saviem iespaidiem par iesaistīšanos projektā. Prieks bija redzēt, ka pasākumu apmeklēja gan Rēzeknes pilsētas un novada skolu audzēkņi, gan viņu vecāki un vecvecāki.

Liels paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu un bērniem par iedvesmu! Ceram, ka nākotnē izdosies turpināt iepazīt Latgali un daudzas idejas kļūs par jaunām tradīcijām ARPC “Zeimuļs”.

Interešu izglītības metodiķe Agita Gailiša.

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda un A/S „Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu.

