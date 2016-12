Laipni lūdzam Ziemassvētku izstādē-tirdziņā

Jaunumi Kultūra | 22. decembris 2016 | 11:36

Turpinot ilggadējo tradīciju, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem atkal priecē pilsētniekus ar skaisto Ziemassvētku labdarības izstādi-tirdziņu. Šogad mūsu izstāde ir Vienības namā, bijušā grāmatu veikala "Globuss" vestibilā.

Varēs iegādāties Dienas centra klientu un darbinieku rokdarbus, suvenīrus, oriģinālas atklātnes, tekstila darbus, adījumus, izstrādājumus no krellēm un daudz ko citu. Tas ir skaistas un noderīgas dāvanas draugiem, radiniekiem.

Mēs gaidām jūs Vienības namā, bijušās grāmatnīcas "Globuss" vestibilā telpās (ieeja Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā) :

No 2016. gada 19. līdz 28. decembrim:

darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00

brīvdienās - no plkst. 10.00 līdz 16.00

28. decembrī - no plkst. 10.00 līdz 14.00

