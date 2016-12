Maršruta autobusiem Nr.4 un Nr.5 būs pietura arī iepretim DEPO veikalam

Jaunumi Sabiedrība | 21. decembris 2016 | 19:26

Pilsētas pašvaldības pārstāvju un pensionāru aktīva tikšanās laikā izskanēja Mežciema iedzīvotāju lūgums organizēt dažus pilsētas autobusa maršruta Nr.4 un Nr.5 reisus tā, lai tie kursētu gar veikalu DEPO, jo 500 metru lielais attālums līdz iepriekš minēto autobusu pieturai ir samērā apgrūtinošs.

Uzklausot lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija pēc AS „Daugavpils satiksme” ierosinājuma pieņēma lēmumu no 2017.gada 1.janvāra izmainīt pilsētas autobusa maršruta Nr.4 un Nr.5 reisu kustības shēmu diviem dienas un diviem vakara reisiem.

No jaunā gada Mežciema iedzīvotājiem būs iespēja ar maršruta Nr.4.autobusu bez pārsēšanās aizbraukt līdz veikalam DEPO (atiešanas laiks no autoostas plkst. 8:20; 9:50; 16:50; 17:50), savukārt, atgriezties mājās no veikala varēs ar maršruta Nr.5.autobusu (atiešanas laiks no autoostas plkst.10:20; 11;20; 18:20; 19:50).

Izmaiņas ir veiktas eksperimenta kārtā uz 3 mēnešiem, bet, ja šie reisi būs pieprasīti, tad arī pēc 2017.gada 31.marta iepriekš minētās izmaiņas tiks saglabātas.

daugavpils.lv