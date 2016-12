Dagdas iedzīvotāji bailēs - sērijveida slepkava atgriezīsies ciemā

Jaunumi Notikumi | 21. decembris 2016 | 12:33

Vairāki cilvēki Dagdas pusē šobrīd dzīvo bailēs un neziņā, jo jau pavasarī no cietuma atgriezīsies vīrietis, kas pirms 17 gadiem aukstasinīgi nogalinājis savus radiniekus, vēsta raidījums "Bez Tabu".

Pirms teju 20 gadiem vīrietis ar cirvi nogalināja savu brāli un viņa dzīvesbiedri. Pēcāk arī suni, kurš uzoda līķus un arī kādu vecu vīru, kurš atteicās iedot uzsmēķēt. Savukārt pats slepkava līdzās līķiem brāļa mājā nodzīvojis vēl trīs nedēļas.

Pavasarī vīrietis tiks atbrīvots no cietuma un viņam tiks ierādīts dzīvoklis, kas atrodas vien dažus kilometrus no vietas, kur vīrietis pastrādāja noziegumu. Vietējie ciema iedzīvotāji tagad dzīvo lielās bailēs un neziņā, jo nevēlas, lai par slepkavību notiesātais vīrietis dzīvotu viņiem tuvumā. Viņi vēsta, ka labāk justos, ja vīrietim ierādītu mājvietu, kas atrodas tālu no viņu mājām.

Iedzīvotāji vēsta, ka vēl būdams pusaudzis, vīrietis nodarbojies ar dažādām noziedzīgām darbībām un tāpēc netic, ka šāds cilvēks varētu mainīties un arī pēc iznākšanas brīvībā neturpinās noziegumu veikšanu.

Savukārt Dagdas novada domes pārstāve skaidro, ka pēc iznākšanas no cietuma vīrietis atradīsies probācijas dienesta uzraudzībā un zināmā mērā tiks pieskatīts. Tomēr viņa arī atzīst, ka bezdarbs un ģimenes atbalsta trūkums nav faktori, kuri varētu veicināt vīrieša integrāciju sabiedrībā.

