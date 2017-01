Sen, sen, padomju laikos, redaktors, iedams atvaļinājumā, izņēma no seifa nelielu grāmatiņu un stingri piekodināja: ja par kaut ko šaubies, ņem un palasi, tur viss pateikts, ko nedrīkst rakstīt.

Māra Nizinska | 29. februāris 2016 | 18:01

Pēc vētrām Latvijas Saeimas un valdības namos tauta nu var atgūties un nomierināties. Mums atkal ir valdība. Neteiksim, ka jauna: tie paši vēži no tās pašas kules. Arī valdības deklarācija (labo apņemšanos un darāmo darbu saraksts) maz atšķiras no iepriekšējās valdības deklarācijas. Ja nu vienīgi ar apjomu — Kučinska deklarācija ir drusciņ īsāka par to, ko bija sarakstījis Laimdotas Ministru kabinets. Tomēr pietiekami apjomīga.