Februāra pirmajās brīvdienās pārsvarā saglabāsies mākoņains laiks. Vietām nedaudz snigs, svētdien - daudzviet. Gaisa temperatūra būs līdzīga kā iepriekšējās dienās, svētdien valsts austrumos kļūs vēsāks. No pirmdienas, 6. februāra, Latvijā pastiprināsies anticiklona ietekme, ienāks aukstums no Arktikas un izklīdīs mākoņi, prognozē "Global Forecast System". Pirmdien, pūšot mērenam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra no rīta pazemināsies līdz -4..-9 grādiem Kurzemē un -12..-15 ...